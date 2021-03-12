Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления о самоотводе и сами себя не отпустили – “Схемы”

12.03.2021, 10:16, Новости дня

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Перед голосованием за признание неконституционным части антикоррупционного законодательства 13 из 15 судей Конституционного Суда Украины написали заявления о самоотводе из-за сомнений в собственном объективном рассмотрении, а потом сами же решили, что конфликта интересов нет. Об этом говорится в расследовании программы “Схемы”.

Судьи, в том числе глава КСУ Александр Тупицкий, докладчик Игорь Слиденко, Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Александр Касминин, Виктор Колесник, Виктор Кривенко, Василий Лемак, Александр Литвинов, Владимир Мойсик, Олег Первомайский, Сергей Сас и Петр Филюк, написали заявления “во избежание сомнений у компетентных органов в обеспечении объективного и беспристрастного рассмотрения этого дела, а также реального или потенциального конфликта интересов”.

Судьи объясняли, что находятся в поле зрения НАПК или НАБУ, а “отдельные положения законодательства являются предметом контроля в указанном деле”.

Позже Большая палата КСУ, куда входят те же судьи, рассмотрела заявления и отказала всем 13 судьям в самоотводе. Каждое заявление вынесли на суд всех судей – а уже вместе они проголосовали, что конфликта интересов нет ни у кого из них.

Журналисты выяснили, что 27 октября 2020 года КСУ разделил дело на два разных и в этот же день принял решение по одному из них. “Получается, на обсуждение дела, которое впоследствии подорвало антикоррупционную реформу, судьи выделили один день”, – говорится в расследовании.

Также КСУ принял решение, не дожидаясь ответов с экспертными выводами от научных учреждений, к которым обращался.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. 25 декабря Зеленский его подписал. Как заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от “Слуги народа” Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.

30 декабря законы, которые частично восстанавливают полномочия НАПК, вступили в силу.

Позднее в НАПК составили протоколы о конфликте интересов при принятии решения КСУ относительно судей Конституционного Суда Слиденко, Владимира Мойсака, Ирины Завгородней, а также главы КСУ Тупицкого.

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