 

Администрация Тимчук проигрывает войну с коронавирусом в Харьковской области – журналист

12.03.2021, 10:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Харьковская область занимает последнее место по темпам освоения “коронавирусных” денег и третье с конца – по количеству мобильных бригад для проведения вакцинации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил со ссылкой на статистику харьковский журналист Павел Федосенко.

“Область во главе с Айной Тимчук проигрывает борьбу с коронавирусом, – написал журналист. – Знаете, сколько у нас подготовлено мобильных бригад по вакцинации? Одна. Одна. На трехмиллионную область. Это чуть больше, чем ноль. И в 24 раза меньше, чем должно быть. Зато по количеству неосвоенных денег мы – на первом месте. Действительно, все приемные отделения отремонтированы, аппаратура закуплена, коронавирус побежден. Тратить тупо некуда”.

По словам Федосенко, сводная информация, в которой есть все эти данные, каждое утро ложится на стол главы Офиса президента и министра здравоохранения.

https://www.facebook.com/pavelveter/posts/3842284652529581

В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случаев COVID-19, из них 9084 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,7 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (853) и Винницкой области (659).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / “Алина, просто так не сигналят” и “Петя, не обгоняй с правой стороны”. В соцсетях обсуждают билборды патрульной полиции

31.10 / В Польше зафиксирован рекордный суточный прирост больных с COVID-19

10.10 / В карабахском Гадруте продолжились боестолкновения

30.01 / “Все блага, кроме свободы”. В Минюсте Украины рассказали о планах внедрения модельных тюрем

29.09 / Бундестаг научно обосновал законность санкций США против «Северного потока – 2»

22.07 / США пообещали за информацию о двух украинских хакерах награду в 2 млн долларов

25.09 / Своего реального Джеймса Бонда Британия отправляла шпионить за коммунистической Польшей

04.12 / В РФ упростили условия программы кредитования под 2%

26.07 / В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск частной ракеты

09.02 / В РФ запустили приложение для жалоб на запрещенный контент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска