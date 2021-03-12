Администрация Тимчук проигрывает войну с коронавирусом в Харьковской области – журналист

12.03.2021, 10:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Харьковская область занимает последнее место по темпам освоения “коронавирусных” денег и третье с конца – по количеству мобильных бригад для проведения вакцинации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил со ссылкой на статистику харьковский журналист Павел Федосенко.

“Область во главе с Айной Тимчук проигрывает борьбу с коронавирусом, – написал журналист. – Знаете, сколько у нас подготовлено мобильных бригад по вакцинации? Одна. Одна. На трехмиллионную область. Это чуть больше, чем ноль. И в 24 раза меньше, чем должно быть. Зато по количеству неосвоенных денег мы – на первом месте. Действительно, все приемные отделения отремонтированы, аппаратура закуплена, коронавирус побежден. Тратить тупо некуда”.

По словам Федосенко, сводная информация, в которой есть все эти данные, каждое утро ложится на стол главы Офиса президента и министра здравоохранения.

https://www.facebook.com/pavelveter/posts/3842284652529581

В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случаев COVID-19, из них 9084 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,7 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (853) и Винницкой области (659).

—