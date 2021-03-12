Мурашко рассказал об эффективности «Спутника V» против британского штамма коронавируса

12.03.2021, 10:14, Новости дня

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Вакцина против коронавируса «Спутник V» в ходе исследований показала эффективность против британского штамма, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», – передает ТАСС слова Мурашко.

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.