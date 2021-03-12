Россия собралась обозревать все небо с борта МКС

12.03.2021, 10:14, Новости дня

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Россия в следующем году планирует начать обзор всего неба с борта Международной космической станции (МКС) с помощью рентгеновского спектрометра, сообщил пресс-центр Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Ученые ИКИ РАН планируют продолжить исследовать рентгеновский фон Вселенной с помощью прибора «Монитор всего неба» (МВН) на МКС, который разрабатывается в отделе астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. В ходе эксперимента исследователи планируют исследовать рентгеновский фон уже в более высокоэнергичном диапазоне 6-70 килоэлектронвольт», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра.

Отмечается, что особенности орбиты станции позволят спектрометру выполнить обзор всего неба в рентгеновских лучах.

«Поставка летного образца МВН в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» (предприятие «Роскосмоса») планируется в октябре 2021 году. Начало космического эксперимента на МКС запланировано на 2022 год», – сообщил институт.

Напомним, в феврале российский спектрометр нашел хлороводород в атмосфере Марса.