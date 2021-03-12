Курдские власти потеряли контроль над лагерем «Эль-Холь» в Сирии

12.03.2021, 10:14, Новости дня

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Россия и Сирия считают, что курдские власти потеряли контроль над лагерем «Эль-Холь», при этом влияние террористов на месте усилилось, следует из совместного заявления начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева и министра местного самоуправления Сирии Хусейна Махлюфа.

В заявлении указывается, что в данный момент «отмечается фактическая утрата курдскими властями контроля над лагерем «Эль-Холь» в провинции Хасеке при одновременном усилении влияния на местах террористической организации ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»)», передает ТАСС.

Указывается, что положение в лагерях является критическим.

«Обитатели лагеря, прежде всего дети, подвергаются радикализации», – заявили Мизинцев и Махлюф.

Отметим, что в ноябре РФ и Сирия обвинили США в подготовке боевиков из числа заключенных лагеря «Эль-Холь».

Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров по Сирии в формате Москва –Анкара – Доха решили провести в Турции.