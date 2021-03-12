 

Исследователи заявили, что электричество может ускорять заживление ран

12.03.2021, 10:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Благодаря последним исследованиям исследователи узнали, что электрическое стимулирование может оказать помощь кровеносным сосудам в переносе лейкоцитов и кислорода к ранам, ускоряя их заживление. Итоги опыта опубликовали в издании Lab on a Chip.
Специалисты Университета штата Огайо продемонстрировали, что стабильное электрическое стимулирование повышает проницаемость кровеносных сосудов, что дает новые познания того, как они растут. Электростимулирование обеспечивает напряжение с электрическим током в присутствии потока жидкости. Итоги опытов показали, что стимулирование может увеличивать пропускаемость кровеносных сосудов – основную характеристику, помогающую ранозаживляющим компонентам в крови продуктивно достичь травмированного места.

Шаурья Пракаш, автор работы, рассказал, что бытовала гипотеза, что кровеносные сосуды растут лучше, если простимулировать их электричеством. Ученые выяснили, что реагирование клеток в моделях кровеносных сосудах дает надежду на изменения проницаемости этих сосудов, что поможет в работе по регенерации ран.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / США ведут работу над мерами в ответ на «ужасное нарушение прав человека» в России

11.11 / Ученые: Шаровые молнии могут пересекать пространство и время

25.07 / Мнение: Русские опять украдут выборы у США! Куда только смотрит Госдеп?

10.08 / Ученые доказали факт передачи коронавируса между кошками

11.08 / События в Белоруссии (подборка украинских статей)

02.03 / Мнение: Лопатим аналитику по вакцине Спутник

16.11 / Хонь-Хень – путешественик во времени

06.03 / Гражданам Армении запретят пребывать на территории страны больше трех месяцев в году

26.09 / В Тихом океане появляются аномальные горячие пятна, в которых гибнет все живое

08.02 / Илон Маск впервые показал своего подросшего сына X AE A-Xii

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска