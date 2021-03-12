Исследователи заявили, что электричество может ускорять заживление ран

12.03.2021, 10:10, Разное

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Благодаря последним исследованиям исследователи узнали, что электрическое стимулирование может оказать помощь кровеносным сосудам в переносе лейкоцитов и кислорода к ранам, ускоряя их заживление. Итоги опыта опубликовали в издании Lab on a Chip.

Специалисты Университета штата Огайо продемонстрировали, что стабильное электрическое стимулирование повышает проницаемость кровеносных сосудов, что дает новые познания того, как они растут. Электростимулирование обеспечивает напряжение с электрическим током в присутствии потока жидкости. Итоги опытов показали, что стимулирование может увеличивать пропускаемость кровеносных сосудов – основную характеристику, помогающую ранозаживляющим компонентам в крови продуктивно достичь травмированного места.

Шаурья Пракаш, автор работы, рассказал, что бытовала гипотеза, что кровеносные сосуды растут лучше, если простимулировать их электричеством. Ученые выяснили, что реагирование клеток в моделях кровеносных сосудах дает надежду на изменения проницаемости этих сосудов, что поможет в работе по регенерации ран.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org