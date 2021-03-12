 

Доктор Мясников дал оценку слухам о смертельности вакцины AstraZeneca

12.03.2021, 10:10, Разное
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Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в девяти странах из-за тромбоза у вакцинированных. Информацию об этом комментировал доктор и телеведущий Александр Мясников.
Медик заявляет, что все прививки не от COVID-19 на миллион введений имеют одно серьезное осложнение. Специалист дополняет, что нельзя говорить о смертельных опасностях использования именно вакцины AstraZeneca, так как осложнения всегда имеют место.

Как пишет «Слово и Дело», невзирая на переполох, доктор Мясников сомневается, что сомнения по поводу вакцины AstraZeneca убедят ЕС пользоваться российским препаратом «Спутник V». Европейцы, которые умерли от тромбоза, были в зоне риска по развитию этой болезни.

Источник: slovodel.com



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