В Китае создан работающий в качестве дисплея текстиль

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12.03.2021, 10:10, Разное
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Китайские исследователи создали цифровой текстиль, имитирующий работу дисплея смартфона или планшета. Кофта из такой ткани может связаться со смартфоном, после чего на ее поверхности начнут появляться сообщения собеседника.
Разработкой текстильного дисплея занимались эксперты из Шанхая под руководством Пэна Хуэйшэна. Ученый отметил, что благодаря широкому функционалу текстиль может соперничать со смартфоном или компьютером. Кроме того, они надеются, что им удастся воспользоваться необычным устройством в технологиях связи. Однако при всех цифровых преимуществах и наличию электроники ткань все равно поддается стирке.

Пэн Хуэйшэн отметил, что текстильный дисплей обладает высокой гибкостью и способностью «дышать», поэтому он может выдержать до сотни машинных стирок и остаться работоспособным. Текстиль был создан в лабораторных условиях. Его максимальные размеры составили шесть метров в длину и 25 сантиметров в ширину. При этом данные габариты не являются пределом. Их можно увеличить без потери яркости или функционала.

Источник: regnum.ru



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