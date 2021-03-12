«Фурия красного террора» – Розалия Землячка вошла в историю как один из самых кровавых и безжалостных народных комиссаров

12.03.2021, 9:45, Разное

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Розалия Землячка: биография

Розалия Самойловна Землячка, урождённая Залкинд, появилась на свет в 1876 году в весьма состоятельной еврейской семье купца первой гильдии Самуила Марковича Залкинда, который заботился о будущем своих детей, стараясь уберечь их от революционных коллизий. Юная Роза отправляется на обучение сначала в Киевскую женскую гимназию, а затем отец спонсирует учёбу на медицинском факультете Лионского университета. Однако занятиям анатомией девушка предпочитает чтение революционной литературы, а вскоре вступает в ряды РСДРП (существует версия, что это произошло во многом благодаря знакомству с брошюрой Владимира Ульянова «Что такое «друзья народа»).

В 17 лет она выбирает партийный псевдоним Демон. Кстати, советские биографы впоследствии придумают этому рациональное объяснение: мол, в качестве шифровальной книги революционеры использовали томик Лермонтова. В 1896 году юная революционерка возвращается в Киев, где в подполье начинает издавать газету «Искра» — агитационный печатный орган партии.

Залкинд была превосходным агентом: курсируя между Киевом и Европой, она переправляла за границу материалы для очередного зарубежного тиража газеты, запрещённой в Российской империи. Для сохранения секретности ей приходилось прибегать к разнообразным уловкам и хитростям: так, она придумала хранить тонкие листы бумаги под амальгамой дорожного зеркальца.

В 1903 году председатель Комитета министров Сергей Витте утверждал, что около половины от всех членов революционных партий составляют люди еврейского происхождения, хотя эта цифра представляется современным историкам слишком завышенной. Вероятно, численность евреев колебалась от 15% до трети, тогда как в сознании обывателей их роль в революции значительно превышала реальные факты.

После окончательной ликвидации черты осёдлости в годы Первой мировой войны огромное количество жителей «местечек» начало переселяться из западных губерний в центр страны, причём сосредотачиваясь преимущественно в крупных городах. В первые недели советской власти Ленин организует «призыв» в партию новых членов — и «тысячи евреев хлынули к большевикам». Уже в конце 1917 года был создан специальный Еврейский отдел комиссариата по делам национальностей, а в 1918 году его преобразовали в отдельный «Еврейский Комиссариат», который, по сути, представлял собой независимое министерство.

Как в случае со многими русскими революционерами, Залкинд до 1917 года нигде не была официально трудоустроена, а бурная деятельность привлекла внимание полиции — её отправили в сибирскую ссылку. Там она успела выйти замуж, однако муж вскоре скончался. Причины такой скоропалительной женитьбы не совсем ясны: то ли это было продиктовано идеями общего дела с соратником по революционной борьбе, то ли было проявлением жалости.

В своих дальнейших странствиях Залкинд посетила Европу, в том числе Мюнхен, где, вероятно, и состоялась её первая встреча с Лениным. В 1905 году она возвращается в Москву, оказываясь в самой гуще событий декабрьского восстания. Кстати, именно в эти дни, будущая «фурия красного террора» (по меткому выражению А.И. Солженицына) приобрела первые навыки стрельбы — по царским войскам.

Землячка имела колоссальный опыт работы в военной ячейке партии, а потому уже после большевистского переворота, в конце 1918 года, руководство решает использовать её боевой потенциал и хладнокровие на практике: она становится начальником политотделов сначала 8-й, а потом 13-й армий Южного фронта. Ранее деморализованная армия, находящаяся в катастрофическом и, казалось, безвыходном положении, превратилась в практически образцовую боевую ячейку. Всё это во многом благодаря жёсткой личной дисциплинированности Землячки: её рабочий день мог длиться до 20 часов, она не щадила себя и той же самоотверженности требовала от своих подчинённых, не задумываясь об этичности или справедливости тех или иных своих поступков, а руководствуясь соображениями, что цель оправдывает любые средства.

Военный террор

Громкую славу принесли Землячке события в Крыму в 1920 году. После ухода армии Врангеля полуостров был отдан в руки самых верных, доказавших в боях свою преданность и непреклонность, командирах — Розалии Землячке и Беле Куну, венгерскому революционеру, совершившему неудачную попытку провозгласить Венгерскую советскую республику (коммунистическое радикальное правительство просуществовало 133 дня). В качестве председателя Реввоенсовета Крыма они предложили назначить Льва Троцкого, на что тот ответил: «Я тогда приеду в Крым, когда на его территории не останется ни одного белогвардейца». Это распоряжение Землячка и Кун восприняли как руководство к действию и приступили к кровавой «зачистке». Ими был придуман хитроумный план, как в короткие сроки уничтожить всех бывших белых офицеров: был издан приказ, по которому всем военнослужащим необходимо было официально зарегистрироваться, а уклонистам грозили казнями. Несколько десятков тысяч сдавшихся офицеров оказались в расстрельных списках.

За первую зиму было расстреляно 96 тыс. человек из 800 тыс. населения Крыма. Кровавое предприятие длилось несколько месяцев. 28 ноября «Известия временного севастопольского ревкома» опубликовали первый список расстрелянных белых офицеров — 1634 человека, 30 ноября был готов второй список — 1202 человека. За неделю только в Севастополе Бела Кун расстрелял более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму, пулемёты работали день и ночь. А когда боеприпасы стали заканчиваться, Землячка заявила: «Жалко на них тратить патроны, топить их в море». Приговорённых к уничтожению загружали на огромные баржи, которые затапливались в Чёрном море.

Очевидцы вспоминали: «Окраины города Симферополя были полны зловония от разлагающихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Ямы за Воронцовским садом и оранжереи в имении Крымтаева были полны трупами расстрелянных, слегка присыпанных землёй, а курсанты кавалерийской школы (будущие красные командиры) ездили за полторы версты от своих казарм выбивать камнями золотые зубы изо рта казнённых, причём эта охота давала всегда большую добычу».

За кровавые расправы в Крыму Землячка получила орден Красного знамени — она стала первой женщиной, удостоившейся этой награды. Но далеко не все поддерживали её «рвение». Некоторые подчинённые втайне жаловались на её методы в Кремль и просили остановить зверства против мирного населения. Однако сам Ленин не помышлял о том, чтобы закончить кровавые расправы Землячки: он считал её образчиком и наиболее верным адептом военного террора.

В период с 1921 по 1939 годы Розалия Землячка успешно контролировала работу госорганов по всей стране. Пик её карьеры пришёлся на период массовых партийных чисток. В 1939 году во время массовых репрессий она была назначена заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР. Однако постепенно её позиции стали ослабевать. Проработав на этой должности до 1943 года, Землячка стала заместителем председателя Комиссии партийного контроля при ЦК партии. Советское руководство признало её заслуженным членом партии, отметив особое рвение в борьбе с «врагами народа».

До конца жизни Землячка жила в знаменитом доме на набережной, где обитала вся партийная верхушка: её соседом по квартире был Хрущёв. Остаток жизни «фурия красного террора» провела в составлении жалоб и доносов на жильцов дома. Розалия Залкинд-Землячка умерла 21 января 1947 года, в день смерти своего политического кумира Владимира Ленина и захоронена возле него в кремлёвской стене.