Петров и Боширов приобрели дом Скрипаля в Солсбери

12.03.2021, 9:31, Разное

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Российские предприниматели Александр Петров и Руслан Боширов приобрели за 500 тысяч фунтов стерлингов дом Сергея Скрипаля в британском Солсбери, выставленный на продажу британскими властями.

Ранее жилище Скрипаля, предположительно отравленного Петровым и Бошировым нервно-паралитическим веществом «Новичок» в 2018 году, с четырьмя спальнями было выкуплено советом графства Уилтшир, после чего в нем на протяжении полутора лет проводилась уборка. Также были очищены 13 объектов вокруг Солсбери, где якобы были обнаружены следы яда.

Как пояснили покупатели, с 2018 года их совместный бизнес по продаже спортивного питания стал давать рекордные прибыли. Вследствие этого на банковских счетах предпринимателей скопилась большая сумма денег, которую они решили потратить на покупку недвижимости за рубежом.

– Мы очень любим Солсберецкий собор. Теперь нам не нужно ездить в Великобританию и оформлять визу. Он рядом и мы всегда можем прогуляться. Бояться нам нечего, мы никакую ручку никаким «Новичком» не мазали, тем более власти тут всё очистили. Интерьер нас тоже устраивает, единственное, кровать придётся купить пошире, – рассказал о покупке Боширов.

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