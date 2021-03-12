 

В Украине за сутки почти 13 тыс. новых больных COVID-19

12.03.2021, 9:26, Новости дня
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В Украине за последние сутки подтвердили 12 946 случая коронавирусной инфекции. Об этом 12 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших за сутки 649 детей и 450 медработиков. В больницу с коронавирусом попали 3 843 человека.

За последние 24 часа умерли 230 человек, 4 630 – выздоровели.

11 марта в Украине сделали 100 718 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980).

За все время эпидемии в стране COVID-19 заболели 1 438 468 человек, выздоровели – 1 214 876, умерли 27 915. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/889964888213174

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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