Чубаров заявил, что в стратегию деоккупации Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса

12.03.2021, 9:26, Новости дня

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Ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа не вошли в стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Россией Крыма, которую утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом написал в Facebook 11 марта глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Представители Меджлиса участвовали в обсуждении первоначального текста публичной части стратегии. В частности, они предлагали включить в эту стратегию защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенной и независимой Украины.

В текст предлагали внести определение статуса Крыма, который будет являться “национально-территориальной автономией в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение”.

“Наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом? И насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа”, – отметил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3686029938158800

По ело словам, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что предложения Меджлиса может учесть Кабмин Украины при разработке мер по реализации этой стратегии.

“Президент Украины отметил своевременность и важность предложений, высказанных Чубаровым (цитата смысловая), а также предложил работать над их реализацией совместно с правительством Украины и будет организовывать всю работу над выполнением данной стратегии”, – добавил глава Меджлиса.

В то же время отмечается, что часть предложений и замечаний Меджлиса на заседании СНБО все-таки учли.

СНБО 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма. По словам Данилова, это “первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий путеводитель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма”.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

На саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года, планируется начать деятельность Крымской платформы, нового консультативного и координационного формата, инициированного Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

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