В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств

12.03.2021, 9:24, Новости дня

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Власти Москвы заключили пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Уже в марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании «Биокад» в Алабушево.

Контракт с «Биокард» правительство Москвы заключило в 2017 году. В рамках договоренностей до конца 2027 года компания будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Офсетные контракты несколько лет назад предложило правительство Москвы, инициативу поддержало российское правительство. Теперь инвесторы могут создавать новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд региона.

«Проще говоря, построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции», – говорится в блоге Собянина.

Общий объем закупок по пяти контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в России. «Мы зависим от импорта, со всеми его проблемами, когда речь идет о такой критической сфере, как доступность лекарств», – подчеркнул мэр.

В рамках второго офсетного контракта, заключенного в 2018 году, компания «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм») построит в Алабушево завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. В настоящее время идет строительство новых корпусов, в которых планируется разместить 12 производственных линий.

В 2019 году был подписан третий офсетный контракт. Через несколько месяцев компания «Гемамед» начнет тестовые поставки специальных медицинских изделий для стомированных больных со своего нового предприятия в технополисе «Москва» в Печатниках. Если тестирование будет успешным, следующим этапом станут серийные поставки.

Четвертый офсетный контракт был заключен в 2020 году с крупнейшим производителем детского питания – «Вимм-Билль-Данн». Компания создаст новые производственные линии по выпуску 38 наименований продукции для молочных кухонь Москвы. Производство будет организовано на базе Лианозовского молочного комбината.

В феврале 2021 года правительство Москвы подписало пятый контракт с Московским эндокринным заводом, который в течение двух лет локализует производство 20 важнейших лекарственных средств – противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейро­лептиков.

«Конечно, офсетные контракты не могут быть массовой историей. Большую часть необходимых товаров город будет по-прежнему закупать на открытых торгах. Тем не менее, благодаря офсетам мы рассчитываем создать в Москве еще несколько крупных производств – в сфере транспортного машиностроения, выпуска коммунальной техники и оборудования для сектора IT. Эта продукция будет нужна городу всегда, ее выгодно производить дома и покупать по твердым ценам, не переплачивая сторонним поставщикам. И даже когда сроки действия контрактов закончатся, новые фабрики все равно останутся в Москве, а вместе с ними рабочие места, технологии и налоги в бюджет города», – заключил Собянин.