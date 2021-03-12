Ученые обнаружили у бактерий способность защищать от заражения COVID-19

12.03.2021, 9:20, Разное

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Американские исследователи пришли к выводу, что определенные бактерии способны защитить организм человека от коронавируса. На поверхности дыхательных путей и коже они создают химический состав, в котором патогены COVID-19 существовать не в состоянии.

Исследованием микробиоты, содержащей «полезные» бактерии, занимались сотрудники американского Университета Вандербильта в Теннесси. Результаты их работы показали, что есть определенный тип микроорганизмов, образующих в дыхательных путях, на коже и кишечнике вещество для регуляции кислотности и повышения резистентности организма. По словам директора Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Марии Ведуновой, многие патогены не могут выжить в условиях повышенной кислотности.

Так, в ходе изучения микробиоты 38 зараженных пациентов и 21 здорового человека удалось обнаружить, что у людей с низкой инфекционностью имелись коренобактерии, гемолитический стафилококк и первотелла. При этом микроорганизмы существовали в человеке даже с учетом того, что он не принимал антибиотики. Мария Ведунова отметила, что состав микрофлоры очень часто выступает главным фактором в плане способности иммунитета реагировать на попавшую в организм инфекцию.

Источник: iz.ru