Головокружение, сердцебиение, обморок. Ученые описали еще одно проявление «долгого ковида»

12.03.2021, 9:08, Разное

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Когда человек встает, под действием силы тяжести происходит отток части крови в область живота и конечностей.

Организм реагирует на это сужением сосудов и ускорением ритма сердца, чтобы подержать кровоснабжение сердца и головного мозга. При синдроме постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) нервная регуляция этого процесса нарушена. Из-за этого доставка крови к мозгу и сердцу может ухудшаться. В результате этого могут появляться слабость, головокружение, сердцебиение, тошнота, одышка, головная боль, обмороки.

Ранее было известно, что СПОТ часто развивается после тяжелых вирусных инфекций. Недавно это состояние было описано у пациента после COVID-19 в США. Ученые предсказывали, что оно может стать распространенным осложнением коронавирусной инфекции.

В новом исследовании шведские ученые представили описание СПОТ у трех человек 28-42 лет. Синдром развивался у них примерно спустя 3 месяца после перенесенной коронавирусной инфекции. Остальные причины появления этого состояния у пациентов врачи, насколько это возможно, исключили. У пациентов наблюдались постоянная слабость, головные боли, сердцебиение, головокружение, затуманенность сознания, плохая переносимость физических нагрузок. Диагноз СПОТ был подтвержден дополнительными обследованиями.

По мнению авторов работы, их наблюдения указывают на то, что можно ожидать развития СПОТ у части пациентов, перенесших COVID-19.

– Эта шведская статья документирует то, что многие отдельные клиники уже начинают наблюдать. Увеличивается количество пациентов, которых направляют на лечение СПОТ через некоторое время после перенесенного COVID-19. В полной мере влияние “долгого ковида” и долгого СПОТ после COVID-19 еще неизвестно. Учитывая, что COVID-19 перенесли более 117 миллионов человек, мы будем видеть больше таких пациентов, – сказал Сатиш Родж (Satish Raj) из Университета Калгари.

Пэм Тауб (Pam Taub) из Калифорнийского университета в Сан-Диего отмечает, что врачам важно знать – СПОТ может быть следствием коронавирусной инфекции. Запоздалый диагноз СПОТ ведет к снижению качества жизни пациентов и ухудшению здоровья.

Дэвид Бендитт (David Benditt) из Миннесотского университета предполагает, что СПОТ – вероятно лишь видимая часть айсберга. По его мнению, описанные нарушения могут свидетельствовать о нарушениях со стороны автономной нервной системы, требующих более детального изучения.