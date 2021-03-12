В мире коронавирус подтвердили у 118,6 млн человек. Прививки сделали больше 334 млн раз

12.03.2021, 8:36, Новости дня

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К утру 12 марта в мире подтвердили 118,6 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

От COVID-19 умерло 2,629 млн пациентов, выздоровело 67,121 млн.

Наибольшее количество случаев инфицирования с начала пандемии подтвердили в США – 29,3 млн. На втором и третьем месте – Индия и Бразилия (11,3 и 11,27 млн случаев соответственно). Более 4 млн случаев инфицирования подтвердили в России, Великобритании и Франции. Отметку в 3 млн пересекли также Испания и Италия.

Украина в рейтинге занимает 17-е место (1,47 млн случаев, но данные университета отличаются от официальных).

По информации агентства Bloomberg, на утро 12 марта в мире сделали уже более 334 млн прививок от коронавируса, вакцинация идет в 121 стране. За последние сутки ввели около 8,41 млн доз.

Больше всего прививок сделали в США – 98,2 млн. Далее идут Китай (52,5 млн прививок), страны Евросоюза (45,4 млн), Индия (26,1 млн), Великобритания (24,4 млн), Бразилия (12,4 млн), Турция (10,6 млн), Израиль (9,1 млн), Германия (8,4 млн), Россия (7,5 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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