 

США не будут поставлять ЕС вакцину AstraZeneca в ближайшее время – Reuters

12.03.2021, 8:36, Новости дня
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Власти США заявили Европейскому союзу, что поставок вакцины AstraZeneca, произведенной в Штатах, в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом агентство Reuters сообщило 11 марта, ссылаясь на источники.

Неназванный высокопоставленный источник рассказал журналистам, что у США сейчас нет возможности поставлять вакцину AstraZeneca в ЕС.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что правительство США публично и в частном порядке дало понять, что в первую очередь сосредоточится на обеспечении вакцинации американцев.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 12 марта сделали уже более 334 млн прививок от коронавируса. Лидерами по количеству введенных доз являются США, Китай и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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