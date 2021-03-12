Главный государственный флаг Украины снова приспустили

12.03.2021, 8:36, Новости дня

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Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили через ветреную погоду до улучшения погодных условий. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

По словам зампредседателя Киевской городской государственной администрации Вячеслава Непопа, флаг будет оставаться приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

“Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Поэтому вновь должны приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище”, – говорится в сообщении.

На сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Крупнейший в Украине государственный флаг имеет высоту флагштока почти 90 метров, размер полотнища – 16 метров на 24 метра. Он был поднят 22 августа 2020 года на Печерских холмах.

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