Украинский военный получил ранение из-за обстрела боевиков на Донбассе – ООС

12.03.2021, 8:36, Новости дня

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За прошедшие сутки, 11 марта, на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, недалеко от населенного пункта Пищевик боевики открывали огонь в сторону украинских позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки – из стрелкового оружия.

Кроме того, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных неподалеку Новозвановки. Оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/505192237537093/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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