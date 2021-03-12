 

Бизнесменов обвинили в даче взятки алтайскому министру здравоохранения

12.03.2021, 8:34, Новости дня
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Следственные органы СК по Республике Алтай предъявили обвинение в даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику двум руководителям компаний – гражданину Казахстана и жительнице Новосибирска, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Алтай 28-летнему гражданину Республики Казахстан и 32-летней жительнице Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере»)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По ходатайству следователя первый обвиняемый был заключен под стражу, в отношении второй была избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. По версии следствия, в период с июля 2020 по февраль 2021 года обвиняемые, являясь руководителями двух коммерческих организаций, передали министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику взятку в размере 13 млн рублей за заключение госконтрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики. При совершении преступления житель Казахстана разработал сложную схему, в том числе регистрировал подконтрольные организации на подставных физических лиц.

Преступления выявлены и пресечены благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников УФСБ РФ по Республике Алтай. По уголовному делу правоохранители проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В офисах коммерческих организаций в Новосибирске проведены обыски, допрашиваются свидетели.

Следователи в Республике Алтай возбудили несколько уголовных дел против министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и его помощник получали взятки за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за общее покровительство и «способствование их победам» в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики. Взятки на общую сумму около 4,6 млн рублей также предназначались для обеспечения беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты. Коваленко и Туюнчеков были задержаны 10 марта, на следующий день суд арестовал их до 9 мая.

Как сообщил пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов, на период следственных действий и до назначения нового руководителя Минздрава Республики Алтай временное исполнение обязанностей возложено на заместителя министра Анну Григорян. «Министерство и подведомственные учреждения работают в штатном режиме», – добавил он.

Напомним, в четверг министр здравоохранения Алтая Сергей Коваленко был арестован по уголовному делу о взяточничестве.

Ранее в региональном СК сообщали, что Коваленко стал фигурантом нескольких уголовных дел о взятках на общую сумму 4,6 млн рублей. По предварительным данным, Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей.



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