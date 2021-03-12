ЦБ отозвал лицензии у двух банков

12.03.2021, 8:34, Новости дня

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Банк РФ отозвал лицензии на осуществление операций у коммерческих банков «ФорБанк» и «Современные Стандарты Бизнеса», сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ уточнили, что «ФорБанк» «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков». Также банк нарушал требования законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Аналогичные нарушения допускал и банк «ССтБ». «Деятельность Банка «ССтБ» была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», – пояснили в ЦБ.

«Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», – сказано в комментарии Банка РФ по поводу обеих кредитных организаций.

Ранее Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный стандарт».