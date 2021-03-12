Ученые назвали точное место формирования нового континента на Земле

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12.03.2021, 8:34, Новости дня
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Французские и австралийские эксперты увидели признаки того, что в Индийском океане появляется новый материк, следует из статьи, опубликованной в журнале Terra Nova.

Ранее считалось, что новые континенты могут появляться только на границах суши и океана. Континентальные породы слишком грубые, а океанические – мягкие и могут складываться. Последнее усложняет образование земной тверди, передает «Московский Комсомолец».

Сейчас ученые видят, что на океаническом плато могут образовываться континенты. В индийском океане обнаружены скопления магмы после извержения вулканов. Состав пород схож с континентальным. Это значит, что вскоре тут может образоваться суша.

Сейчас на месте будущего континента располагается архипелаг Кергелен. Те самые мягкие породы в океане могут расширить его.

Ранее ученые предсказали появление на Земле нового океана.



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