 

Ужесточение наказания за “пьяные” ДТП было верным решением – Володин

12.03.2021, 8:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2020 году, когда закон о повышенной ответственности за ДТП в состоянии алкогольного опьянения уже действовал, погибло на 232 человека меньше, а пострадало – на 1585 человек меньше, чем в 2018 году, когда ответственность была мягче, уточнил Володин.

“Мы видим, что это было правильное решение, принятие закона сохранило сотни человеческих жизней”, – сказал председатель ГД.

Депутаты продолжат следить за правоприменительной практикой закона, сообщил Володин.

Поправки об ужесточении ответственности за ДТП по вине пьяного водителя вступили в силу 28 июня 2019 года. За причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы, в случае гибели человека – до 12 лет, двух и более лиц – до 15 лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: Швеция сдалась

13.01 / То есть, ничего не было?! – Личное мнение

27.01 / Мнение: Игра на обострение

08.08 / Гороскоп на 9 августа 2020 года

10.03 / Мнение: Паникерство?

08.08 / Как дочь главы контрразведки ФСБ спрятала свою элитную недвижимость

21.12 / Скандалы: Я подарок вам принёс

20.11 / С любовью от Джорджа, Луи и Шарлотты: Елизавета II и принц Филипп с подарком от правнуков на новом портрете

22.02 / Зеленый чай способен уничтожить раковые клетки

22.08 / Белорусская команда КВН объявила забастовку и отказалась выступать в Высшей лиге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска