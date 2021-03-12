 

Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в отсутствии возможности иметь детей

12.03.2021, 8:30, Разное
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Российская телеведущая Ольга Бузова и блогер Дан Врилан записали ролик, заставивший поволноваться поклонников экс-участницы «Дом-2». Идея видеоклипа заставила их подумать о том, будто Ольга Бузова не может иметь детей из-за проблем со здоровьем.
Ролик с участием Ольги Бузовой и Дана Врилана был поделен на две части. В первой серии речь велась о том, что у героини телеведущей имеются проблемы со здоровьем, мешающие ей иметь детей по медицинским показаниям. Эта информация расстроила ее партнера, но она предложила усыновить ребенка из детдома, после чего герой Дана Врилана проявляет бурную реакцию.

Во второй части пара уже приняла решение, что они возьмут ребенка из детдома, а в конце ролика демонстрируется хэппи-энд. Однако финальная подпись Бузовой, будто она «разделяет вашу боль» навела ее поклонников на мысли, что экс-участница проекта «Дом-2» действительно не может иметь детей.

Кроме того, ролик построен таким образом, что невозможно понять, вымышленная история показана или она частично биографична. В любом случае фанаты Ольги Бузовой разделились на два лагеря. Одни думают, что телеведущая «пиарится», вызывая эмоции у зрителей, а вторая часть поклонников считает, что она не в состоянии завести детей.

Источник: popcake.tv



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