 

Садальский одобрил уход Шатунова из группы «Ласковый май»

12.03.2021, 8:30, Разное
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Советский и российский актер Станислав Садальский поддержал решение музыканта Юрия Шатунова об уходе из группы «Ласковый май». Об этом он заявил певцу в программе Малахова «Привет, Андрей!», в которой новый выпуск был посвящен этому музыкальному коллективу из 90-х.
Станислав Садальский назвал музыканта «фантастически артистичным» профессионалом, который в свое время «зажег» так, что никому мало не показалось. А когда актер узнал, что Юрий Шатунов ушел из «Ласкового мая», то обрадовался этой новости, ведь певец мог начать строить сольную карьеру. Все задатки для этого у него имелись.

Однако уход из группы «Ласковый май» обернулся для Шатунова судебными разбирательствами с продюсером коллектива Андреем Разиным. Они до сих пор спорят о том, можно ли Юрию Шатунову исполнят хиты «Ласкового мая», хотя суд уже запретил певцу вносить их в свой репертуар.

Источник: teleprogramma.pro



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