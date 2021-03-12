 

Гривна подешевела относительно всех основных валют

12.03.2021, 7:46, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 12 марта.

Гривна к доллару подешевела на пять копеек: с 27,70 грн/$ до 27,75 грн/$.

К евро украинская валюта ослабла, курс упал на 34 копейки: с 32,93 грн/€ до 33,17 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился на две копейки с 3,75 грн за 10 руб. до 3,77 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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