Гривна подешевела относительно всех основных валют
12.03.2021, 7:46,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 12 марта.
Гривна к доллару подешевела на пять копеек: с 27,70 грн/$ до 27,75 грн/$.
К евро украинская валюта ослабла, курс упал на 34 копейки: с 32,93 грн/€ до 33,17 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился на две копейки с 3,75 грн за 10 руб. до 3,77 грн за 10 руб.
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