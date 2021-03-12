 

Россия и другие страны объединились для защиты Устава ООН

12.03.2021, 7:44, Новости дня
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Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Куба, Венесуэла, Сирия и ряд других государств приглашают государства ООН вступить в группу друзей в защиту Устава организации на фоне «беспрецедентной угрозы мультилатерализму».

Письмо с таким призывом, помимо перечисленных стран, подписали Боливия, Камбоджа, Алжир, Ангола, КНДР, Палестина, Эритрея, Лаос, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины. «Мы имеем честь обратиться к Вашему превосходительству, чтобы сообщить о нашем решении инициировать создание «Группы друзей в защиту Устава Организации Объединенных Наций», – передает РИА «Новости» текст письма.

Страны призывают выразить готовность присоединиться к группе, по возможности до 9 апреля. «Мультилатерализм, лежащий в основе Устава ООН, в настоящее время подвергается беспрецедентной атаке, которая… угрожает глобальному миру и безопасности. В настоящее время в мире все чаще прибегают к односторонним действиям, отмеченным изоляционистскими и произвольными шагами, в числе которых односторонние принудительные меры или выход из знаковых соглашений и многосторонних институтов», – говорится в пояснительной записке к письму.

Авторы отмечают, что группа друзей будет стремиться сохранять, продвигать и защищать примат и значимость Устава ООН, что в нынешней международной обстановке весьма важно. Группа друзей будет стремиться обеспечить полное, постоянное и эффективное, а не избирательное или выгодное исполнение обязательств в рамках Устава ООН, а также соблюдение его буквы и духа.

В записке к письму также говорится, что группа друзей будет служить платформой для обсуждения и координации совместных инициатив. Данные инициативы должны содействовать обеспечению соблюдения принципов суверенитета, равенства государств, невмешательства в их внутренние дела. Кроме того, инициативы должны помогать реализации принципа мирного разрешения споров.

Таким образом, предполагается, что группа будет координировать подготовку совместных заявлений, а также организацию дополнительных мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Группа будет регулярно встречаться на уровне постоянных представителей при ООН, не реже одного раза в три месяца. Один раз в год участники будут собираться на уровне министров иностранных дел – если будет позволять ситуация в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Координатором группы будет один из ее членов в течение года. Каждый год он будет меняться по принципу ротации.

Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин выступил в формате видеообращения на 75-й Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Он заявил, что созданный с появлением ООН послевоенный мировой порядок должен сохраняться, но при этом сама организация не должна костенеть. 



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