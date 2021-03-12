В РФ придумали систему онлайн-наблюдения за движением земной коры со спутников

12.03.2021, 7:44, Новости дня

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Технологию непрерывного цифрового мониторинга деформаций земной поверхности на основе спутниковой системы ГЛОНАСС разработали Росреестр, Роскартография и Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных.

«С ее помощью можно осуществлять непрерывный цифровой мониторинг движения земной коры и четко отслеживать, а также прогнозировать возможные изменения», – передает РИА «Новости» сообщение Росреестра.

Реализация проекта позволит отслеживать скорость ежегодного движения тектонических плит, на которых находится территория России.

Недостаточный мониторинг движения земной поверхности может привести к серьезным искажениям в ходе кадастровых и проектно-изыскательских работ, особенно на высокоскоростных магистралях и других сооружениях большой протяженности. Также создание системы непрерывного геодезического мониторинга важно для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с тектоническими явлениями, говорится в сообщении.

Для мониторинга используются геодезическая сеть из наземных станций и навигационные данные системы ГЛОНАСС.

Напомним, в 2016 году сибирские ученые создали прибор для прогнозирования землетрясений.