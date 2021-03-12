Семиклассника ранили ножом в школьной драке на Сахалине

12.03.2021, 7:44, Новости дня

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Ученик седьмого класса в сахалинском городе Невельск получил ножевое ранение при драке в школе, сообщило региональное правительство.

«Министерство образования Сахалинской области направляет комиссию в СОШ №3 города Невельска. На территории школы произошла драка между обучающимися седьмого класса. В результате один из школьников получил ножевое ранение, не проникающее (рассечена кожа)», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Невельская городская прокуратура организовала проверку по факту драки между школьниками, информирует надзорное ведомство.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних должностными лицами образовательного учреждения и органов профилактики муниципального образования», – сообщили в ведомстве.

Как заявили в СК по Сахалинской области, в ходе конфликта один из школьников, имевший при себе переносной портативный набор инструментов, ранил другого в грудь плоскогубцами. Мальчика осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в январе школьник ранил одноклассника ножом в Братске.