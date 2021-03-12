 

Марк Горонок обманул друзей о гибели жены и дочери ради денег на спиртное

12.03.2021, 7:40, Разное
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Актер Марк Горонок собирал деньги на похороны жены и дочери, а полученные материальные блага тратил на спиртное. О его неподобающем поведении и сложной семейной жизни пояснила жена Анна Горонок в шоу Первого канала «Пусть говорят».
Супруга Марка Горонока призналась, что когда они начали встречаться, то тот постоянно говорил ей о сильной женщине, с которой он мечтал познакомиться, чтобы та помогла ему справиться с проблемами. И Анна Горонок старалась это сделать. Но когда актер выпивал, то становился неадекватным, он даже поднимал руку на жену и ребенка.

Однако наиболее постыдная история произошла, когда Марк Горонок начал всем рассказывать, будто его жена и дочь скончались в автокатастрофе. Он собирал деньги на их похороны, а обеспокоенные друзья и родственники пытались выяснить, что произошло на самом деле.

Уже позднее Марк Горонок пытался оправдаться. Он заявлял, что говорил не о смерти жены и ребенка, а об умершем браке. Но Анна Горонок в свою очередь отметила, что у нее осталась переписка с друзьями, у которых актер просил деньги на похороны живой супруги.

Источник: nation-news.ru



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