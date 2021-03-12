 

Юлия Пересильд обвинила журналистов в публикации фальшивого интервью

12.03.2021, 7:40, Разное
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Российская актриса Юлия Пересильд пожаловалась на один из информационных порталов за то, что он опубликовал фальшивое интервью с ней. Кроме того, ее возмутил заголовок, в котором приведена якобы цитата артистки о том, что ее волнуют в жизни только деньги и власть.
Интерес к персоне Юлии Пересильд повысился после начала показа на Первом канале многосерийного фильма Юрия Мороза «Угрюм-река» с ее участием. Однако некоторые информационные порталы дошли до такой степени, что начали публиковать вымышленные интервью, по крайней мере, об этом заявила сама актриса.

В Instagram в разделе Stories Юлия Пересильд призналась подписчикам, что никогда с журналистами этого издания не общалась. Она устыдила портал за публикацию вымышленного интервью. Но больше всего ее обеспокоило то, что поклонники, прочитавшие, будто ее волнуют в этой жизни только деньги и власть, могут воспринять это интервью всерьез, хотя она таких слов никогда не говорила.

Источник: www.vokrug.tv



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