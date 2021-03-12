 

Ким Кардашьян и Канье Уэст собрались общаться только через службу безопасности

12.03.2021, 6:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская актриса Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст впредь общаться собираются через службу безопасности. Они приняли окончательное решение о разводе.
После нескольких лет брачной жизни музыкант и звезда реалити-шоу разошлись. Отношения между ними остались хорошими, но вот общение они между собой прекратили. Так, рэпер даже номер телефона сменил, чтобы общаться с Ким Кардашьян только через сотрудников службы безопасности и лишь при крайней необходимости.

Во время женитьбы Канье Уэст и Ким Кардашьян составляли брачный контракт, поэтому бракоразводный процесс не будет обременен разделом имущества. Кроме того, они уже договорились, кто будет опекуном их четырех детей. Кардашьян доверяет Уэст, он часто видится с детьми и очень их любит.

Стоит напомнить, что ранее Ким Кардашьян озвучила причину для развода. Знаменитость заявила, что между ними возникли «непримиримые противоречия».

Источник: www.ok-magazine.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Мнение: О том, как отмажут Ефремова дальше

05.03 / «Не хотел играть роль предметов»: Константин Райкин выгнал сына Макаревича из МХАТа

06.11 / Найденный в США необычный червь оказался бессмертным существом

11.02 / Арктические льды помогли ученым раскрыть секреты Римской империи

09.07 / Лиза Арзамасова ответила на критику ее романа с Ильей Авербухом

07.09 / Разработчик российской вакцины назвал сроки победы над COVID-19

09.11 / Иммунолог объяснила, как распознать дефицит витаминов в организме

24.09 / Ученые рассказали, как правильно спать для похудения

11.09 / Минюст предложил лишить защитника Ефремова статуса адвоката

01.10 / Что будет с Украиной в случае победы Байдена: депутат Рады озвучила печальный прогноз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска