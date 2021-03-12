Ким Кардашьян и Канье Уэст собрались общаться только через службу безопасности

12.03.2021, 6:50, Разное

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Американская актриса Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст впредь общаться собираются через службу безопасности. Они приняли окончательное решение о разводе.

После нескольких лет брачной жизни музыкант и звезда реалити-шоу разошлись. Отношения между ними остались хорошими, но вот общение они между собой прекратили. Так, рэпер даже номер телефона сменил, чтобы общаться с Ким Кардашьян только через сотрудников службы безопасности и лишь при крайней необходимости.

Во время женитьбы Канье Уэст и Ким Кардашьян составляли брачный контракт, поэтому бракоразводный процесс не будет обременен разделом имущества. Кроме того, они уже договорились, кто будет опекуном их четырех детей. Кардашьян доверяет Уэст, он часто видится с детьми и очень их любит.

Стоит напомнить, что ранее Ким Кардашьян озвучила причину для развода. Знаменитость заявила, что между ними возникли «непримиримые противоречия».

Источник: www.ok-magazine.ru