 

Белоруссии запретили выступать на “Евровидении” с политической песней

12.03.2021, 6:02, Разное
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Минск выбрал для участия в “Евровидении” группу “Галасы ЗМеста” с песней “Я научу тебя”. Однако научить никого не получилось. Комитет конкурса, оценивающий заявленных кандидатов, перевел песню и решил, что она политизирована, что официально запрещено правилами состязания.

Из официального заявления организации следует, что песня от Белоруссии содержит недопустимый политический контекст, неприемлемый для «Евровидения». Теперь Минск должен срочно найти замену. В противном случае Белоруссия не будет участвовать в “Евровидении”.

“Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему”, – говорится в песне.

Между тем обиженный лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что Минск может сам отказаться от участия в конкурсе. Стоит отметить, что у Белоруссии пока есть возможность подготовить новую композицию для “Евровидения”. Но граждане республики уже протестуют на тему того, что их права в очередной раз ущемили. Якобы в таком решении оргкомитета прослеживаются свойственные Западу двойные стандарты, так как политические песни давно стали обыденностью на конкурсе. По мнению пользователей Сети, песня победительницы прошлого “Евровидения” Джамалы от Украины было пропитано настроениями крымских татар, однако это никого не смутило.



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