В США представили контактные линзы, которые следят за состоянием глаз

12.03.2021, 5:20, Новости дня

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Эффективной работе офтальмологов помогут новые контактные линзы, разработанные в Соединенных Штатах. Специалисты из университета Пердью представили линзы, являющиеся, на самом деле, умными устройствами, которые способны осуществлять постоянный мониторинг состояния здоровья глаз.

По словам разработчиков, такие линзы могут обнаруживать различные заболевания органов зрения на ранних стадиях, а также следить за ходом лечения.

Как поясняют специалисты, ранее были попытки создать подобные устройства. Но чтобы внедрить в линзы электронику, нужно было сделать их жесткими. Представленные американцами линзы все же сохраняют необходимую мягкость. Поэтому использовать их можно без каких-либо неудобств.