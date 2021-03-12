Госизмена за Харьковские соглашения, национализация “Мотор Січ”, санкции против банков РФ. Итоги заседания СНБО. Главное

12.03.2021, 5:16, Новости дня

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11 марта 2021 года прошло очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором было рассмотрено несколько вопросов: начиная от борьбы с контрабандой из оккупированных территорий Донбасса, заканчивая возможной национализацией предприятия “Мотор Січ” и вероятного открытия уголовного производства против бывших народных депутатов, проголосовавших в 2010 году за Харьковские соглашения.

Об этом стало известно в ходе брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова. Он заявил, что на заседании Совета присутствовали 18 членов из 20-ти: глава Нацбанка Кирилл Шевченко заболел, а спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был в командировке.

Нардепов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений, могут обвинить в госизмене

По словам Данилова, сегодня СНБО рассмотрел восемь вопросов.

Первый вопрос. Основные показатели государственного оборонного заказа на 2021–2023 годы. Никаких дополнительных сведений по этому вопросу Данилов не озвучил.

Второй вопрос. Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь. По словам Данилова, это первый фундаментальный документ со времени аннексии полуострова Россией в 2014 году, который “дает четкий указатель, как двигаться в вопросе деоккупации Крыма”.

Секретарь СНБО напомнил, что еще в 2008 году Кабинет министров должен был предложить законопроект, который бы урегулировал вопрос выхода Черноморского флота РФ из Крыма к концу 2017 года. Законопроект так и не был предложен, что, по мнению Данилова, было очень подозрительно.

“Мы считаем, что это был первый кирпичик, который дальше начал разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые Харьковские соглашения, которые в беспрецедентно короткий промежуток времени – через четыре дня после подписания их в Харькове – были ратифицированы депутатами Верховной Рады”, – сказал Данилов.

27 апреля 2010 года, Верховная Рада, голосование за ратификацию Харьковских соглашений. Охранники с черными зонтами закрывают спикера Владимира Литвина от летящих в его сторону яиц и бутылок с водой. Фото: ЕРА

По словам чиновника, СБУ уже отдано поручение выяснить “каким образом эти 236 депутатов голосовали за этот вопрос”. “И если СБУ будет считать необходимым, она должна открыть уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса, по госизмене, против соответствующих лиц”, – подчеркнул секретарь СНБО.

“Тут очень много интересных персонажей, которые сегодня продолжают оставаться в украинской политике и предлагать себя на должности”, – добавил он и упомянул спикера парламента того времени Владимира Литвина, который сейчас баллотируется в ректоры Киевского национального университета имени Шевченко.

По мнению Данилова, именно “голосование за эти позорные вещи” привело к оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Поименный список голосовавших в тот день депутатов опубликован на сайте Верховной Рады.

Справка “ГОРДОН”. Соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Документ продлевал срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. В обмен Украина получала скидку на российский газ.

27 апреля перед рассмотрением вопроса по Черноморскому флоту в сессионном зале Верховной Рады были заблокированы секторы БЮТ и НУ-НС, также в зале запускали дымовые шашки, в спикера бросали яйца, а депутаты дрались между собой. Оппозиция пыталась помешать ратификации соглашений, но решение было принято.

Третий вопрос. Заслушали отчет Офиса генпрокурора, МВД и СБУ о том, на какой стадии находятся расследования по делам о госизмене, дезертирстве, террористической деятельности, нарушении присяги.

“Мотор Січ” будет возвращена государству

Четвертый вопрос касался, по словам Данилова, внедрения персональных экономических санкций против двух российских банков. Они подпали под ограничения еще в 2019 году, но в марте 2021 года срок ограничений истекал. На сегодняшнем заседании санкции против этих банков были продлены еще на три года.

По данным “ГОРДОН”, речь идет о “Сбербанке” и “Проминвестбанке”. Санкции против них были введены в 2017-м, а после были продлены до 19 марта 2019 года.

Пятый вопрос касался “Мотор Січ”. Данилов пообещал, что это стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое “странным образом оказалось в частных руках”, будет возвращено “в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время”.

По его словам, инвесторы предприятия получат компенсации. “Люди, которые вкладывали деньги, инвестировали в предприятия, обязательно получат компенсации”, – подчеркнул Данилов, отметив, что это делается для национальной безопасности страны.

Справка “ГОРДОН”. “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В материалах, опубликованных в Едином госреестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В июле 2017 года на сделку обратила внимание СБУ, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн. Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов “Мотор Січі”: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group. Китайский инвестор назвал санкции “варварским грабежом”. В МИД Китая выразили надежду, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

В марте фракция “Слуга народа” готовится подать в Верховную Раду проект закона о национализации ПАО “Мотор Січ”, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Шестой вопрос касался Госслужбы геологии и недр Украины. По словам секретаря СНБО, за 30 лет независимости в Украине постоянно “непонятно как выдавались лицензии” на использование недр. На следующем заседании Совета будет заслушан комплексный отчет главы службы геологии по текущей ситуации с пользователями недр.

Центр противодействия дезинформации начнет работу 16 марта

Седьмой вопрос – создание Центра противодействия дезинформации. Центр, по словам Данилова, уже создан и начнет работу со следующего вторника, 16 марта. Центр будет работать в режиме 24 часа в сутки, семь раз в неделю, 365 дней в году.

Запуск работы центра анонсировал в феврале министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко. Среди основных задач центра министр называл выявление дезинформации, реагирование на нее и противодействие, а также просветительство и повышение медиаграмотности граждан Украины. Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине.

Восьмой вопрос касался ситуации с “Донецкоблгаз”, которое, по словам Данилова, тоже может в ближайшее время вернуться в госсобственность.

“По неизвестным причинам владельцы “Донецкоблгаза” решили отключить население от теплоснабжения и газа. Во время расследования, которое провели в аппарате СНБО, выяснилось, что собственниками предприятия являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Эти две компании будут проверены, и в случае выявления тех или иных нарушений “Донецкоблгаз” будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время”, – сказал секретарь СНБО.

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за большой задолженности перед “Нафтогазом”. В облгазе сообщили, что компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Кроме того Данилов пообещал усилить борьбу с организованными преступными группировками, которые контролируют контрабанду с оккупированных территорий. Он подчеркнул, что планирует поставить точку “в этом сложном вопросе”.

После окончания выступления Данилов ответил на вопросы журналистов.

1) о вероятности введения санкций против бизнесмена Игоря Коломойского и Партии Шария. “На следующем заседании у нас обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это будет касаться, вы узнаете только после проведения заседания СНБО”, – сказал Данилов.

2) о якобы наступлении украинских военных на Донбассе 15 марта. Об этом он сказал, когда журналисты попросили его прокомментировать соответствующие заявления боевиков “ДНР” и обострение ситуации на востоке страны.

“СНБО 24 часа в сутки получает информацию от всех соответствующих структур. То, что касается дат, 15 марта – это уже какая-то мантра. Непонятно, почему все сегодня говорят о 15 марта”, – ответил Данилов.

По его словам, руководство страны четко понимает, что происходит на фронте. А за процессами следят военные, которые “находятся на своих местах”.

“Наша армия уже не позволит сделать то, что было в 2014 году, кто бы это ни был. Это совсем другая армия”, – добавил Данилов.

ВИДЕОВидео: 24 канал YouTube

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