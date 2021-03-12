Госдеп «ударил ножом в спину» сотрудников посольства США в Багдаде

12.03.2021, 5:14, Новости дня

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Госдеп может потребовать от сотрудников посольства США в Багдаде вернуть тысячи долларов, сообщают источники.

Госдепартамент США отменил дополнительные выплаты сотрудникам посольства в Багдаде во время отгулов. Руководство посольства и ближневосточного бюро призвали Госдеп изменить политику, но сейчас выплаты прекращены. От сотрудников посольства, которые брали выходные в 2020 году, чтобы справиться со стрессом, могут потребовать вернуть тысячи долларов. Один из служащих посольства заявил: «Мне кажется, что нам ударили ножом в спину». Как поясняет ABC, из-за повышенного риска дипломаты в Ираке получают дополнительный финансовый стимул, известный как плата «за работу в трудных условиях», передает РИА «Новости».

Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектом ракетных обстрелов становилось американское посольство в Багдаде, из-за чего США даже задумались о том, чтобы закрыть его.