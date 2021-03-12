Мнение: Парамнезия, как и было сказано

12.03.2021, 5:08, Разное

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Интересный феномен групповой ложной памяти

Читателей этого уже полузакрытого блога можно поздравить – как интересных подопытных: только что многие из вас, дорогие друзья, продемонстрировали – мне, себе и друг другу – интересный психологический феномен “ложной памяти”, или парамнезии. К вчерашнему посту “Украли песню” полторы сотни комментариев, и десяток-другой комментаторов (уже в летах, поскольку они помнят еще совковую жизнь) там ожесточенно клянутся, что они якобы “много раз” слышали в детстве или юности песню Зацепина “Полосатая жизнь” и чуть ли не любят (или не любят) ее прямо с тех пор, с момента создания – с 1971 года.

Что такое парамнезия? Читаем в Вики:

“Парамнези́я — нарушения и расстройства памяти, выражающиеся в ложных воспоминаниях; может происходить смешение прошлого и настоящего, а также реальных и вымышленных событий. Парамнезия часто характеризуется переоценкой влияния собственной личности на исход некоторых событий, имевших место в прошлом. Парамнезии являются качественными извращениями памяти”. Там вся статья очень интересная, всем рекомендую прочесть. Например –

“Среди источников ложных воспоминаний специалисты называют[3]:

Чужие воспоминания. Известно, что после сеансов групповой терапии ветераны войн присваивают себе рассказы других участников.

Давнее прошлое. Источником ложных воспоминаний могут стать семейные предания или фотографии.

Фильмы и телепередачи. Ложные воспоминания могут рождаться после просмотра документальных фильмов или телепередач, которые могут впоследствии восприниматься как пережитые события”.

Что-то подобное произошло – причем, как видим, массово – и с моими читателями, и здесь в ЖЖ, и в фейсбуке. Многие чуть ли мамой клянутся, что просто все детство провели, напевая бессмертные строки Леонида Дербенева про “полосатую жизнь”. “Он с песенкой этой ложится, он с песенкой этой встает…” Очень странно было бы все это читать – но я, во-первых, психолог, а во-вторых – все-таки помню, что имею дело в основном с уже пожилыми людьми, и некоторые чудачества для этого возраста неизбежны. Хотя особо упертые мои читатели все ж удивляют – они даже настаивают, что якобы слышали эту песню В ФИЛЬМЕ Гайдая “Двенадцать стульев” – в том самом, для которого песня, собственно, была написана, но была исключена из него советской цензурой!

Как же обстоят дела в реальности? В реальности некоторый взрыв популярности “Полосатой жизни” случился… совсем недавно, буквально несколько лет назад. Песня возродилась благодаря тому, что какие-то энтузиасты отрыли в недрах “Останкино” раритетную (!!) запись телешоу (тогда это называлось фильм-концерт) «Эти невероятные музыканты, Или новые сновидения Шурика» 1977 года. Этот фильм-концерт показали по советскому ТВ буквально один или два раза и положили “на полку” – где он и лежал бы вечно, пока кто-то не сделал копию и не выложил ее на Ютуб. Потом эту редкую (!), еще раз подчеркну, запись показали еще и на телеканале “пятница” в 2018 году – и пошло-поехало: забытое ревью хорошо “попало в струю” очередной волны ностальгии по публики по советскому прошлому и всяческим “старым песням о главном”. Пожилая часть публики умилилась и сразу пошла “вспоминать”…

Доказательств, что никакой “Полосатой жизни” в советское время не было, хоть отбавляй. Первое и самое очевидное: песня, пожалуй, получилась одной из самых удачных у дуэта Зацепин-Дербенев, и это, несомненно, потенциальный мегахит, который, если бы ему дали дорогу, должен был бы звучать в совке буквально из каждого утюга. Однако – вот незадача: какой бы мы ни проводили тщательный поиск, мы нигде – ни на Ютубе, ни на Яндексе, ни на аудиохранилищах типа Зайцев.нет не найдем ни одной записи “Полосатой жизни”, кроме уже нам известной – из того самого телеревю 1977 года. Больше ни одной записи советских времен!

И второе доказательство, не менее очевидное: мегахит убрали из “Двенадцати стульев” Гайдая по соображениям цензуры – советским дебилам не понравилась строчка про “живем мы, словно йоги”. Отсутствие финальной “кодовой” песни ощутимо перекосило весь фильм – но цензоров в совке это никогда не смущало. Вопрос – как же тогда запрещенная цензурой песня могла исполняться в советском, полностью “литованном” мире? Ответ – она и не исполнялась. Более того: очевидно, что и шоу 1977 года, куда песню втащили “контрабандой”, именно поэтому и имело столь несчастливую судьбу: его показали один раз на Новый год – и всё, дальше уже цензура не дремала.

Последний вопрос: а как же тогда – неужели наши читатели врут, что “помнят” эту песню с детства в совке? Ответ – конечно, нет. Злую шутку с их памятью играет то самое шоу 1977 года, которое и возродило песню. Голос Золотухина, памятные образы актеров тех самых 70-х, которые ее “поют”, типа Крамарова и Невинного, сама песня, тоже вся “родом из 70-х” – то есть из поры босоногого советского детства нынешних ЖЖстов – все это песню “старит”, задвигает ее в “глубину памяти”, туда, где Невинный и Золотухин на самом пике своей популярности.

Напоследок поспешу всех успокоить: вся эта забавная история вовсе не говорит о каких-то мозговых или психиатрических нарушениях, беспокоиться не надо. “Ложная память” – явление вполне обычное, и встречается оно и у вполне здоровых психически людей, много чаще, чем вы могли бы предположить. Так наколоться может каждый. Вообще, как отмечал еще дедушка Фрейд, всё наше сознание (включая его важнейшую составляющую – память) – это лишь тонкая пленка на огромной поверхности постоянно волнующегося бессознательного, и даже странно, что этой тонкой пленке в принципе удается сохранять хоть какую-то связность…

Просто имейте это в виду, когда кто-то поставит под сомнение какие-то ваши очередные “воспоминания”. Или когда вы будете слушать цветистые рассказы какого-нибудь очередного ветерана каких-нибудь событий. Психология – непростая, но полезная наука.

UPD. Интересное обсуждение “Невероятных музыкантов” в журнале Кино-Театр.Ру в 2010 (!) году – видимо, где-то там, на рубеже нулевых и десятых, запись шоу и была обнаружена.

UPD2. Парад высказываний “помнящих песню с детства”.

“Надо же, а я эту песню в детстве слышал. Про зайцев лучше”.

“Слышал эту песню при Советской власти много раз”

“Я тоже много раз слышал эту песню, и именно при советской власти.

Не говорите глупостей”.

“Чепуху пишете. Звучала она при советской власти так, что я её запомнила, хоть и не разделяю восторгов по её поводу”.

“Прекрасно помню эту песню школьником. На батином магнитофоне была”.

“Песню помню, она звучала очень часто после выхода фильма “12 стульев”. Никто её не рубил, а “кретинов” и “цензуру” вы себе сами придумали”.

“Песня была хорошо известна, и мы с комсомольским активом в летних трудовых лагерях ее под гитару с удовольствием пели ( я с 1982 года в них ездил)”

“Слышал песню на творческом вечере Зацепина в 1974 году в городе Горьком. Зацепин говорил, что песню из фильма выкинули”

“Песню в фильме отлично помню и даже слова припева, что, мол, не надо портить нервы паскоку жизнь вроде зебры итп. Возможно ее потом уже сняли, но в исходном фильме она точно была, иначе откуда бы я ее знал”.

“Я хорошо помню эту песню из своего детства. Начало 70х.

Только пел её вроде Анофриев”.

Масса примеров разных конфабуляций – прямо для учебника! Старички и старушки определенно зажгли в этот раз.