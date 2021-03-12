Мнение: О страшном секрете вакцин от CoVID-19

12.03.2021, 5:06, Разное

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Это будет очень непростой текст. Многие люди рисковали жизнями, собирая по крупицам информацию для него. Некоторые рискуют до сих пор, и целая череда загадочных смертей учёных-вирусологов по всему миру показывает, насколько реален этот риск. Но всё же…

Истина дороже.

Однако вначале надо сделать абсолютно необходимое пояснение. Почему так много разных идиотских слухов про вакцины от SARS-CoV-2? Откуда все эти дурацкие разговоры про наночипирование и превращение вакцинированных в рептилоидов?

Ответ очень прост.

– Где умный человек прячет лист?

– В лесу.

– А если нет леса?

– Человек сажает этот лес. ©

Надёжнее всего спрятать страшную и невероятную правду у всех на виду, утопив её в море конспирологических версий. Придав ей видимость одной из них. И чем больше таких версий, чем глупее они выглядят, тем меньше веры будет и похожей на них правде.

Теперь к делу.

Человечество давно и прочно угодило в мальтузианскую ловушку. Речь даже не о том, что не хватит продуктов питания, чтобы прокормить растущую армию людей. Речь о том, что её рост истощает и убивает ресурсы планеты. Океан и суша загрязняются отходами человеческой жизнедеятельности. Например, уже сейчас пластика выбрасывается в океанские воды столько, что из него можно соорудить искусственный остров площадью с небольшое государство. Собственно, одни такой остров, эквивалентный по размерам штату Техас уже существует в Тихом океане. А второй, сопоставимый по габаритам, был найден в Индийском.

Не менее остро стоит проблема чистого воздуха. Обостряется дефицит питьевой воды. Кроме того, антропогенные изменения климата, как бы к ним ни относиться, всё-таки факт нашей жизни. Словом, ограниченных ресурсов планеты и её возможностей к самоочищению уже не хватает, чтобы содержать такую колоссальную и растущую численность человечества.

Умные люди поняли это ещё в конце прошлого века, когда был создан Римский клуб. Уже первый, неофициальный его доклад, «Мировая динамика» (1971 г.) убедительно показал, что дальнейшее развитие человечества на физически ограниченной планете Земля приведёт к экологической катастрофе уже через полвека. В официальном документе, «Пределы роста» (1972 г.) было математически точно доказано, что при любом раскладе, исключающем контроль над рождаемостью, человечество к концу XXI века столкнётся с резким спадом уровня и качества жизни, угрожающим самому его существованию. В дальнейшем (обновления 1992 и 2004 гг.) стало понятно, что численность человечества и плоды его деятельности уже превысили пределы самоподдержания экосистем Земли, а потому благоприятные сценарии модели 1972 года с высоким или средним уровнем потребления стали недостижимы.

Теперь чтобы просто выжить необходимо любой ценой ограничить численность населения планеты. В первую очередь – бедного и, соответственно, необразованного. Того самого, которому нечего предложить к обмену на материальные блага, кроме своих неумелых рук. Но их ценность снижается по мере интенсификации научно-технического прогресса, тогда как себестоимость набора необходимых индивидууму благ неуклонно растёт, и в первую очередь – их цена в плане давления на экологию планеты.

Сейчас даже бедным африканцам необходимы несколько комплектов одежды и обуви, промышленно произведённая домашняя утварь, средства коммуникации (тот же мобильный телефон), лекарства, вода в пластиковой таре и многое, многое сверх того. А выпуск всего этого, даже обходящийся довольно дёшево конкретному производителю, потребляет ограниченные ресурсы и увеличивает экологическую нагрузку. То есть, альтернативы ограничению рождаемости как средству затормозить прирост численности лишних людей нет.

Но как это сделать без войн и насилия?

Сначала в рамках парадигм Римского клуба была предпринята попытка действовать по-хорошему. Ограничить рождаемость через внедрение искусственных ценностей в обывательское сознание. Внедрение мифов о хорошей жизни и проч. Кое-где это удалось. В развитых странах, например. Там всё больше семей и союзов ограничиваются одним ребёнком или вовсе становятся чайлд-фри. При этом наиболее обеспеченная часть социума, наоборот, выбирают многодетность. С другой стороны, низшие страты по доходам, также плодятся и размножаются. Как и их эквиваленты в развивающихся странах. То есть, это путь тупиковый, ведь в результате более-менее образованный средний класс вытесняется размножающимся низшим.

Поэтому – и особенно после 2004 года – на вооружение была принята концепция более решительных действий на основе исторического опыта. А #история свидетельствует, что ограничителей у человеческой популяции было три – природные катаклизмы, мировые войны и глобальные эпидемии. Последние, кстати, сокращали численность населения без ущерба для материальной культуры и накопленных знаний. Кроме того, хотя пандемии и тормозили на некоторое время научно-технический прогресс, в целом они скорее становились его катализаторами в дальнейшем.

Проблема лишь одна. Современная наука ещё не достигла той степени совершенства, которая позволяла бы конструировать болезнетворные вирусы (о более сложных микроорганизмах и вовсе речи пока нет), способные к избирательному поражению, например, в зависимости от уровня дохода или расовой/национальной принадлежности. То есть, создать новую смертоносную инфекцию уже можно, а вот сделать её безопасной для конкретных индивидов по списку – ещё нет.

Но тут кто-то воскликнул: Эврика! Да, нельзя создать разборчивый вирус. Но можно сделать просто новый вирус, вызывающий смертельно опасную болезнь, и одновременно вакцину от него. Которую можно будет ставить только избранным. А остальным – да поможет естественный отбор!

Однако и этот план умные люди сумели улучшить. Можно ведь создать не Чуму XXI века, выкашивающую целые континенты, а сравнительно безопасное респираторное заболевание средней тяжести. Затем, пользуясь монополией на СМИ, раскрутить его, многократно преувеличив опасность, и тут же, в считанные месяцы, предложить обезумевшим от страха людям панацею – вакцину. И они сами побегут на прививочные пункты, только успевай колоть.

А вакцину можно создать не простую, но двойного назначения. Вариант для богатых действительно защищает от болезни, чтобы исключить даже минимальный риск отправиться к праотцам. А вариант для бедных, позволяет выжить лишь физически наиболее крепким и молодым, которых ещё как-то можно использовать в развитом мире в качестве рабочей силы. Тогда как самые ненужные отправляются к праотцам. Кроме того, можно ведь сконструировать вакцину так, чтобы она несла в себе особую матрицу, повреждающую геном вакцинированного и, соответственно, делающую его стерильным в плане дальнейшего размножения.

Собственно, две наиболее популярных вакцины от SARS-CoV-2 как раз и сконструированы на основе матричных РНК. Они проникают в клетку человека и… приводят к целенаправленным мутациям, снижающим фертильность вплоть до полного бесплодия. Таким способом производится незаметная генная модификация целого человеческого организма. Причём с добровольного и информированного согласия самого человека!

Проблема в том, что вакцины от SARS-CoV-2 появились не только в развитом мире. Их создали в Китае и в России, причём на совершенно иной, не матричной основе. И они реально работают для всех.

Решение было найдено в том, чтобы максимально опорочить как российскую, так и китайскую вакцины. Кто помнит массированные кампании в западных СМИ по их дискредитации, сразу поймёт, что это была не просто #конкуренция – ну разве производственные мощности у Института Гамалеи могут сравниться с БигФармой! – но часть плана. Чтобы никто в развивающемся мире не прошёл мимо продукции Pfizer или Moderna.

Собственно, это всё объясняет. Все странности с медийным освещением простой респираторной инфекции. Все перипетии вакцинации. Всю щедрость Запада, готового поставлять свою вакцину в третий мир бесплатно. Вообще всё…

Такая вот страшная правда…

…которая сейчас массово гуляет по интернетам. Распространяется в тысячах постов и миллионах пабликов. И показывает, насколько дремучим остаётся обыватель, несмотря на все достижения науки XXI века.

Ну вот какой здравомыслящий человек поверит во всю эту чушь?

Но многие – истово верят.

Интересно – почему?

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