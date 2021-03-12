Мнение: О подражателях

12.03.2021, 4:44, Разное

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Я иногда читаю, как люди разбирают истории “как Эволюция” и диву даюсь.

Почему самые самонадеянные всегда самые бестолковые?

И чтобы вот так, с точностью до наоборот, надо быть не просто бестолковым, а искрометно.

Короны и баги они видят там, где их нет, а где они огромные – не видят. Ругают авторов за самые правильные слова и поступки, а неверные в упор не видят. Отмечают как ошибки строго лишь то, что является верным. И ни разу не ошибутся и случайно не угадают.

Я всегда думала, почему настолько плохо получается у подражателей?

Они ведь читают блог, стараются понять, корпят. И по-своему мне преданы.

Почему же ничего не выходит?

Назову сейчас две главные причины.

Во-первых.

Писем им не присылают, они берут чьи-то посты, интервью или написанные не им письма и разбирают.

Народ, чтобы разбирать историю, автор должен вас об этом попросить.

Нельзя разбирать без запроса.

Если вы воруете где-то историю и разбираете ее, ваша фигура при разборе становится маленькой, липкой, и все ваши рассуждения звучат как писк из-под плинтуса. Потому что вас никто не просил разбирать, а вы разбираете. Потому что автору не нужен ваш разбор, а вам очень нужно и вы навязываетесь.

Попробуйте это увидеть, потому что это – начало.

Ваша фигура при разборе должна быть адекватно большой, а это значит, что автор должен сам написать вам и попросить у вас разбора. Либо вам должен делегировать право тот, у кого он просил разбора.

Только адекватно большая фигура имеет право оценивать, судить, давать советы.

Вы потому и тупите так, что не соблюдаете это правило.

Но это не единственное.

Второе правило – язык понятий, на котором вы пишете, должен быть вам ясен. Иначе получается околесица.

Весь вопрос, кому вы подражаете в этих разборах. Если кухонным гуру, с которыми вы обсуждаете что-то под вино или семечки, все нормально. Вы укладываетесь в границы формата.

Если вы пытаетесь разбирать с точки зрения какой-то классической системы, пользуясь теми понятиями и терминами, например “гештальт”, “аддикция”, “трансакция”, вы должны изучить эту систему. И получить от преподавателей свидетельство тому, что вы изучили. Обычно это диплом. Вот почему для выпуска психологов существуют вузы, а для кухонных психологов – кухни.

Чтобы разбирать ситуации с точки зрения моей системы, используя мои понятия, вы должны изучить эту систему. Я не классик, а современник, веду в жж блог и ко мне можно прийти в комментаторы, если вы хорошо разобрались в понятиях. Я очень люблю умных комментаторов и рада им. Если же вы разобрались плохо и ни одного комментария в моем блоге написать не способны без того, чтобы вас тут же не выкинули отсюда, не примазывайтесь.

Придумайте что-то свое.

Фигура ваша от того, что вы примазываетесь, становится не только липкой, но и прозрачной как тень.

Именно поэтому вы даже десятую часть угадать не можете. Вы ошибаетесь больше, чем если бы оценивали рандомно.

Друзья, понимаете взаимосвязь?

И второй вопрос.

Сейчас все больше стилистов консультируют по системе 12 типов, все больше коучей помогают выйти из дефолта и дисбаланса, снять короны, избавиться от багов и даже освоить рыбалку.

Есть спрос, появляются и предложения, это понятно.

Психологи имеют право консультировать, это их работа. Но почему бы им не консультировать, опираясь на то, что они изучали в вузе? Почему им хочется примкнуть к системе, в которой они не разобрались? А если бы разобрались, могли бы себя проверить, попросившись ко мне в комментаторы. При разборе первого же письма стало бы понятно.

То же самое касается и стилистов. Есть какие-то классические представления о стилях. При чем тут 12 типов, в которых они совсем не разобрались? А если разобрались, почему не покажут?

Друзья, вам вопрос.

Как вы думаете, как психологи и стилисты обычно решают вот эту дилемму? Как так выходит, что они заявляют своим клиентам, что все в моей системе поняли, а приходить комментировать боятся?

И вообще, как быть, если заманчиво объявить себя все понявшим в моем блоге?