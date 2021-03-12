Gazeta.pl – Польша обвинила высланного российского дипломата в распространении коронавируса

12.03.2021, 4:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков, ранее высланный из страны в качестве ответа на выдворение Москвой дипломатов ЕС, был постфактум обвинён Варшавой в распространении COVID-19, пишет Gazeta. Пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарын объявил, что дипломат был заражён коронавирусом в январе, однако не отказался от появления в общественных местах.



Facebook

Портал TVP Info первым предоставил неофициальную информацию о выдворении МИД Польши консула РФ в Познани Игоря Ощепкова за нарушение санитарных правил. 21 января дипломат и его дочь должны были получить положительный результат анализа на коронавирус. Дипломат, однако, вместо того чтобы находиться в изоляции, появлялся в общественных местах, пишет на портале Gazeta польский журналист Даниэль Дроб.

Вчера во второй половине дня эти сообщения подтвердил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. «Российский консул, выдворенный из Польши месяц тому назад, ходил в общественные места и участвовал в собраниях, несмотря на то что у него был обнаружен COVID-19. Это проявление грубой безответственности», — написал Жарын. «К сожалению, это не единичный случай», — добавил он.

TVP Info также сообщил, что решение польского МИД — ответ на недавнее выдворение дипломатов ЕС из России, в том числе польских.