 

Gazeta.pl – Польша обвинила высланного российского дипломата в распространении коронавируса

12.03.2021, 4:32, Новости дня
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Консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков, ранее высланный из страны в качестве ответа на выдворение Москвой дипломатов ЕС, был постфактум обвинён Варшавой в распространении COVID-19, пишет Gazeta. Пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарын объявил, что дипломат был заражён коронавирусом в январе, однако не отказался от появления в общественных местах.


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Портал TVP Info первым предоставил неофициальную информацию о выдворении МИД Польши консула РФ в Познани Игоря Ощепкова за нарушение санитарных правил. 21 января дипломат и его дочь должны были получить положительный результат анализа на коронавирус. Дипломат, однако, вместо того чтобы находиться в изоляции, появлялся в общественных местах, пишет на портале Gazeta польский журналист Даниэль Дроб. 

Вчера во второй половине дня эти сообщения подтвердил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. «Российский консул, выдворенный из Польши месяц тому назад, ходил в общественные места и участвовал в собраниях, несмотря на то что у него был обнаружен COVID-19. Это проявление грубой безответственности», — написал Жарын. «К сожалению, это не единичный случай», — добавил он.

TVP Info также сообщил, что решение польского МИД — ответ на недавнее выдворение дипломатов ЕС из России, в том числе польских.



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