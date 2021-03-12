 

Начштаба армии США выступил за выработку новой доктрины

12.03.2021, 4:24, Новости дня
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Необходимо выработать новую доктрину применения сухопутных войск США, американская армия должна трансформироваться, сообщил начальник штаба армии Джеймс Макконвилл.

По его словам, трансформация должна происходить «примерно каждые 40 лет». Сейчас такие шаги требуются с учетом необходимости применения армии во всех сферах, а не только на земле. «Я смотрю на то, что делает Китай, что делает Россия. Я вижу угрозу со стороны Ирана. Я вижу угрозу со стороны Северной Кореи. И никуда не делись экстремисты», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что сейчас Вашингтон говорит о «конкуренции великих держав»: США, РФ и Китая. Макконвилл подчеркнул необходимость избежать конфликта между ними и обеспечить «сосуществование великих держав». Начштаба не поддерживает идею сокращения численности сухопутных войск ради их модернизации и увеличения финансирования, «из-за нынешних перегрузок» он «испытывает обеспокоенность» в связи с соответствующими предложениями.

Напомним, Макконвилл заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике. В марте 2020 года Макконвилл заявил, что гиперзвуковое оружие у Соединенных Штатов может появиться уже через три-четыре года. Он назвал разработку такого вида вооружений первоочередной задачей для армии США.



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