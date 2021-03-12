“Старик Хоттабыч”: как создавался любимый фильм советских детей

12.03.2021, 4:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Впервые сказку о приключениях Вольки Костылькова

опубликовали в журнале “Пионерская правда” в 1938 году. Спустя 18 лет режиссеру

Геннадию Казанскому доверили экранизировать “Старика Хоттабыча”, текст

которого, к слову, к тому моменту был неоднократно изменен по идеологическим и

политическим причинам. Сценарий к фильму подготовил автор повести Лазарь Лагин.

Тысячи мальчишек пробовались на роль Вольки Костылькова. 13-летний

Леша Литвинов первые пробы в картину Геннадия Казанского провалил. Мальчик не

показался кинематографисту интересным. Правда, спустя шесть месяцев Лешу вновь

позвали на “Ленфильм”. По итогам повторного кастинга Литвинова утвердили на

главную роль.

С поиском актера, способного воплотить в жизнь образ

Хоттабыча, у режиссера не было проблем. Однажды в картине “Насреддин в Бухаре” Якова Протазанова Геннадий Казанский увидел актера Николая Волкова. Артист почему-то

запомнился кинематографисту. Волков с радостью согласился играть джинна.

Специально для съемок картины “Старик Хоттабыч” на

территории “Ленфильма” выстроили интерьеры школы и жилых помещений. Так как

действия картины происходят в Москве, съемочной группе пришлось совершить

командировку в столицу. Там творческий коллектив снял панораму города и эпизод

с купанием Вольки Костылькова в Москве-реке.

Шествие каравана верблюдов и слонов пришлось устроить в

Сочи. Дело в том, что именно в этом курортном городе находился с гастролями

цирк Александра Корнилова. Дрессировщик позволил использовать своих животных в

фильме. Добавим, что эпизод, в котором герои приземляются на ковре-самолете в

фонтан, был снят в сочинском санатории имени Серго Орджоникидзе.

В работе над картиной использовались новаторские для того

времени эффекты. Высотки Москвы, которые можно разглядеть в сцене с верблюдами,

были нарисованы уже на монтаже. Также киношники применили новомодный метод “блуждающей

маски”. Он позволял комбинировать изображение актеров и подходящий по сюжету

фон.

Фильм “Старик Хоттабыч” полюбился не только детям, но и взрослым.

За первые шесть месяцев после премьеры картину посмотрели пять миллионов

зрителей. Лента была отмечена несколькими почетными наградами, в том числе и на

международных фестивалях.

За свою первую работу в кино юный актер Алексей Литвинов

получил две тысячи 400 рублей. На эти деньги мальчик приобрел велосипед,

фотоаппарат и цветной телевизор.