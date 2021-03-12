 

Мнение: Астры для спутника

12.03.2021, 4:18, Разное
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“Три страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca” – вроде бы выявились какие-то проблемы с тромбообразованием, а тромбы – это не шутка, от тромба человек может загнуться на раз.

Нам, вроде бы, должно быть плевать на АстраЗенеку – если б не то обстоятельство, что эта вакцина, как уже не раз писали, ближайшая родственница нашего Спутника Ви. Они вообще делаются по одному принципу (их роднит еще и общее английское – оксфордское – происхождение, очередной привет от Галковского с его криптоколонией).

Источник: Размышления вольного социолога



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