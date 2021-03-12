 

TVE – «он не умер, его убили» — фанаты Марадоны провели марш, требуя правосудия

12.03.2021, 3:42, Новости дня
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Фанаты легендарного футболиста Диего Марадоны устроили в Буэнос-Айресе марш в честь своего покойного кумира, передаёт TVE. Участники акции требовали суда над теми, кто, по их мнению, виновен в смерти спортсмена, и скандировали: «Он не умер, его убили».

«Он не умер, его убили» — такую фразу скандировали сотни фанатов Диего Марадоны, собравшихся у легендарного обелиска в Буэнос-Айресе. Более чем через три месяца после его смерти следствие пытается установить, имела ли место медицинская халатность.

ПОЖИЛОЙ ФАНАТ: Мне больно из-за того, что с ним сделали. Он не должен был умереть, но всё-таки умер.

Хаос наступил в тот момент, когда к шествию присоединились две его дочери — Дальма и Джаннина, а также его бывшая супруга Клаудия Вильяфанье. Все хотели быть рядом с ними. Всё закончилось тем, что через несколько минут они ушли, а следом за ними шла толпа их сторонников.

Также в шествии приняли участие бывшая подруга Марадоны Вероника Охеда вместе со своим сыном Диего.

ФАНАТ: Прежде всего, должна быть справедливость. То, что с ним сделали, — это просто безумие. Его бросили и таким образом убили. Нужно отправить в тюрьму всех, кто убил Диего. Он не заслужил такого конца.

МОЛОДОЙ ФАНАТ: Мы здесь, чтобы свершилось правосудие. Кроме того, это также своего рода дань уважения.

САГРАРИО МАСКАРАКЕ, корреспондент TVE в Буэнос-Айресе: Боль утраты, вызванная смертью Марадоны, среди аргентинцев всё ещё очень сильна. А негодование стало ещё сильнее после того, как они узнали о противоречивых аудиозаписях с участием его ближайшего окружения.

Результаты этой прослушки, попавшие в руки местных СМИ, свидетельствуют о том, что адвокат и помощники Марадоны в последние месяцы эксплуатировали ослабевшего Диего.

В этот понедельник Министерство юстиции создало медицинскую комиссию, которая в течение нескольких недель будет анализировать, можно ли говорить о невнимательном отношении и о медицинской халатности со стороны семи попавших под следствие медиков-профессионалов.

Звезда футбола умер в одиночестве в доме, находящемся в пригороде Буэнос-Айреса. Согласно результатам вскрытия, смерть была вызвана сердечной недостаточностью.

Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года.



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