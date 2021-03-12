 

СТРАНА – в порт Одессы зашли четыре корабля противоминной группы НАТО

12.03.2021, 3:42, Новости дня
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В порт Одессы зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО. Как передаёт «СТРАНА», в Министерстве обороны Украины сообщили, что во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием украинского флота, а также совместные с ВМС Украины тренировки в акватории Чёрного моря.


Минобороны Украины

В Одесский морской порт 10 марта зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

В состав корабельной группы входят флагман — корабль обеспечения S. MEHMET PASA ВМС Турции, противоминный корабль AYVALIK ВМС Турции, противоминный корабль TAJO Королевских ВМС Испании и противоминный корабль LUPU DINESCU МС Румынии.

Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием украинского флота, а также совместные с ВМС Украины тренировки в акватории Чёрного моря.

Как напоминает издание, вторая постоянная противоминная группа НАТО — одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7—8 минных тральщиков.

Цель группы — поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена Объединённому командованию НАТО (Неаполь).



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