СТРАНА – в порт Одессы зашли четыре корабля противоминной группы НАТО
12.03.2021, 3:42,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В порт Одессы зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО. Как передаёт «СТРАНА», в Министерстве обороны Украины сообщили, что во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием украинского флота, а также совместные с ВМС Украины тренировки в акватории Чёрного моря.
Минобороны Украины
В Одесский морской порт 10 марта зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
В состав корабельной группы входят флагман — корабль обеспечения S. MEHMET PASA ВМС Турции, противоминный корабль AYVALIK ВМС Турции, противоминный корабль TAJO Королевских ВМС Испании и противоминный корабль LUPU DINESCU МС Румынии.
Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием украинского флота, а также совместные с ВМС Украины тренировки в акватории Чёрного моря.
Как напоминает издание, вторая постоянная противоминная группа НАТО — одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7—8 минных тральщиков.
Цель группы — поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена Объединённому командованию НАТО (Неаполь).
Смотреть комментарии → Комментариев нет