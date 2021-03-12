HDN – Россия, Турция и Катар заявили о решимости бороться с терроризмом в Сирии

12.03.2021, 3:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министры иностранных дел России, Турции и Катара опубликовали совместное заявление по итогам трёхсторонней встречи в Дохе, прошедшей 11 марта, пишет Hürriyet Daily News. Как передаёт издание, главы МИД трёх стран подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии, а также защищать суверенитет и территориальную целостность воюющей страны. Кроме того, министры подчеркнули, что сирийский конфликт не имеет военного решения, а его исход лежит в политической плоскости.



Reuters

Министры иностранных дел Турции, РФ и Катара выразили решимость бороться с терроризмом и сепаратистскими движениями в Сирии в ходе первой трёхсторонней встречи, посвящённой безопасности, а также политическим и гуманитарным проблемам раздираемой войной страны, пишет Hürriyet Daily News.

Как пишет издание, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахманом Аль Тани принял глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова в Дохе 11 марта. Министры подчеркнули, что турецко-катарско-российский механизм не является альтернативой переговорному процессу в Астане, в котором с начала 2017 года участвуют Россия, Турция и Иран.

«[Министры] подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и выступать против сепаратистских планов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также представляющих угрозу для национальной безопасности соседних стран», — говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи.

В заявлении подчёркивается, что единственный путь к миру и стабильности в Сирии лежит через политические преобразования. «[Министры] заявили о своей убеждённости в том, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению политического процесса при содействии ООН для оказания поддержки сирийским сторонам в достижении политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике 2012 года», — сказано в документе.

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что недавние заседания Конституционного комитета не дали результатов по вине сирийского режима. Он также подчеркнул роль РФ в попытках подтолкнуть Дамаск к политическому переходу власти в стране.

В свою очередь, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что обсудил со своими турецкими и российскими коллегами «гуманитарную ситуацию в Сирии и содействие доставке помощи».

В совместном заявлении министров отмечается тяжёлая гуманитарная ситуация в Сирии. Главы МИД «отметили необходимость наращивания гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории страны без какой бы то ни было дискриминации, политизации и предварительных условий в целях содействия улучшению гуманитарной обстановки в Сирии и достижению прогресса в процессе политического урегулирования. Призвали международное сообщество, ООН и её гуманитарные агентства активизировать свои усилия на этом направлении».

«Мы подчеркнули приверженность единству сирийских территорий и отвергли военное решение кризиса», — рассказал журналистам Аль Тани.