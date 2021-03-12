 

ZDF – мы против этого проекта — Блинкен подтвердил курс администрации США в отношении «Северного потока — 2»

12.03.2021, 3:42, Новости дня
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США выступают против «Северного потока — 2» и будут и дальше придерживаться такой позиции, пишет ZDF, ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Издание отмечает, что пока администрация Байдена не ввела новых штрафных мер против газопровода.


Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен укрепил сопротивление «Северному потоку — 2» со стороны администрации Джо Байдена, пишет ZDF. Сам Блинкен отметил, что газопровод пока готов на 95%.

«Мы выступаем против этого проекта и будем придерживаться такой позиции и дальше», — приводит ZDF слова политика, сказанные им на заседании комитета по внешним делам палаты представителей США. Блинкен заявил, что газопровод нарушает принципы энергетической безопасности.

Между тем в Госдепе США проверяют, расширять ли список компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2» и подверженных санкциям. Член палаты представителей от партии республиканцев Майкл Маккаул призвал администрацию Байдена предотвратить завершение строительства газопровода и ввести дополнительные штрафные меры против участвующих в проекте компаний. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что жёсткая риторика правительства не сопровождается жёсткими мерами. ZDF напоминает, что на данный момент США ввели санкции только против компании KVT-RUS, обслуживающей судно-трубоукладчик «Фортуна». Эти меры были приняты ещё при предыдущей администрации Дональда Трампа.

Как пишет ZDF, США выступают против «Северного потока — 2» поскольку опасаются, что газопровод создаст излишнюю энергетическую зависимость Европы от России. Критики утверждают, что истинной целью Вашингтона является увеличение импорта своего СПГ в Европу.



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