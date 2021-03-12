 

Мнение: Выставка достижений хуситского хозяйства

12.03.2021, 3:38, Разное
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Хуситы провели выставку вооружений, представив на ней, помимо известных образцов вооружений (в том числе советских) новейшие образцы ракет, дронов и снайперских винтовок, которые либо уже используются в боевых действиях против интервентов, либо попадут на фронт в самое ближайшее время.
Впечатляет нарастающее разнообразие дронов и ракет, как минимум часть из которых имеют иранские корни.

Источник: Colonel Cassad



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