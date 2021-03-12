 

Комитет ГД рекомендовал одобрить проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт

12.03.2021, 3:34, Новости дня
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Проект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги готов ко второму чтению, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента одобрить законопроект.

Редакция первого чтения предусматривала предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, которую житель потратил на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами не превышающей 120 тыс. рублей в год, передает РИА «Новости».

Комитет ГД поддержал поправку к проекту закона, распространяющую данный вычет на суммы, которые уплачены гражданином за такие услуги, оказанные не только ему, но и его детям, в том числе усыновленным, а также подопечным в возрасте до 18 лет. Отмечается, что услуги должны быть оказаны организациями, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

С учетом предельной суммы расходов 120 тыс. рублей и ставки налога 13%, максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тыс. рублей в год.

Ожидается, что проект вынесут на рассмотрение Госдумы 23 марта.

Ранее нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, по которому граждане смогут оформить социальный налоговый вычет в размере 13% от затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. Срок вступления документа в силу – по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Первый замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко заявила, что законопроект о вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги могут распространить на договоры начиная с 1 января.



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