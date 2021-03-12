«Левада»: рейтинг «Единой России снизился» до 27%

12.03.2021, 2:54, Разное

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ЛДПР и КПРФ показали рост.

Электоральный рейтинг «Единой России» продолжает снижаться. Сейчас на выборах в Государственную Думу за партию готовы проголосовать 27% респондентов — против 31% в августе. Таковы данные социологического опроса, проведенного «Левада-центром»* с 18 по 24 февраля (имеется в распоряжении «Новой газеты»).

По данным исследования, ЛДПР готовы выбрать 12% опрошенных. «Левада» подчеркивает, что по сравнению с декабрем 2019 года, электоральная популярность ЛДПР выросла — тогда за партию были готовы проголосовать лишь 8%.

На третьем месте — КПРФ, получившая 10%. Партия также переломила тренд снижающейся популярности, сообщает «Левада». Летом 2019 и осенью 2020 партия набрала 11% и 7% соотвественно.

Согласно опросу «Левады», популярность «Единой России» также продолжает снижаться среди тех, кто готов голосовать, определился с выбором или намерен испортить бюллетень. В августе 2020 года за партию были готовы проголосовать 45% определившихся, сейчас — 42%.

Другие парламентские партии отмечают рост. Наиболее заметно выросла популярность КПРФ — с 9% в августе 2020 года до 15% в феврале 2021 года.

Ранее опрос «Левада-центра» показал, что уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину опустился до 29% — этот показатель снижается более двух лет подряд. При этом уровень доверия политику Алексею Навальному повысился до 5% и впервые превысил уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (4%).*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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